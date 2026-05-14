Stasera, nella seconda semifinale dell’edizione numero 70 dell’Eurovision Song Contest, si esibirà la cantante lettone che rappresenta il suo paese con il brano intitolato Enà. La sua partecipazione si inserisce nell’ambito di una competizione musicale internazionale che coinvolge artisti provenienti da diversi paesi. La cantante, originaria della Lettonia, è nota per aver scelto questa canzone come rappresentanza del suo talento musicale in questa importante manifestazione.

Atvara è la cantante lettone che stasera si esibirà nella seconda semifinale della 70esima edizione dell ‘Eurovision Song Contest, con il brano Enà. Liene Sturmane è nata nel 1993 a Ljepaja ed ha mostrato sin da bambina una propensione alla musica. Inizia a studiare direzione d’orchestra nella sua città natale, per poi specializzarsi in canto jazz e pop. Partecipa ai talent show lettoni Dziedoš?s?imenes e Koru kari, per poi farsi conoscere al grande pubblico nel 2017, quando si presenta ad X Factor proponendo cover di Adele e Whitney Houston ma non riuscendo ad accedere alle fasi finali. Al tempo stesso ha conseguito una carriera nel marketing occupandosi di contenuti digitali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Atvara, la cantante in gara per la Lettonia all’Eurovision

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Atvara - n | Latvia | National Final Performance #Eurovision2026

Sullo stesso argomento

Atvara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della LettoniaAtvara, nome d’arte di Liene St?rmane, è l’artista che ha trionfato nella selezione nazionale lettone, il Supernova 2026, e che rappresenterà la...

Chi è Satoshi, il cantante in gara per la Moldavia all’EurovisionSatoshi è il rapper che ha vinto la Selectia Nationalia e rappresenterà stasera la Moldavia nella prima semifinale dell‘Eurovision Song Contest con...

Temi più discussi: Atvara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Lettonia; Eurovision 2026 al via: tutti i Paesi partecipanti e le canzoni in gara; Eurovision 2026, chi sono i primi 10 finalisti; Eurovision 2026, la prova ufficiale della seconda semifinale: il liveblogging.

Chi è Atvara, la cantante in gara per la Lettonia all’EurovisionAtvara è la cantante lettone che stasera si esibirà nella seconda semifinale della 70esima ... msn.com

Chi è Atvara con ?n?, Lettonia all’Eurovision 2026 | Un brano introspettivo e con uno sguardo cupoAtvara canta il brano ?n? all'Eurovision 2026. Un brano di forte significato e piuttosto cupo con l'obiettivo di trasmettere qualcosa. ilsussidiario.net