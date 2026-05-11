Atvara, nome d’arte di Liene Starmane, ha vinto la selezione nazionale lettone Supernova 2026 e si prepara a rappresentare la Lettonia all’Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a Vienna. La cantante si è distinta tra i partecipanti con la sua esibizione e la canzone scelta, e ora si appresta a competere sul palco internazionale. La sua vittoria è stata annunciata dopo le ultime fasi della competizione nazionale.

Atvara, nome d’arte di Liene St?rmane, è l’artista che ha trionfato nella selezione nazionale lettone, il Supernova 2026, e che rappresenterà la Lettonia all’ Eurovision Song Contest 2026 a Vienna con il brano?n?. Chi è Atvara. Classe 1998, Atvara è il nome d’arte di Liene St?rmane. È una cantautrice emergente che ha studiato jazz e canto pop. Completati gli studi musicali, si è fatta conoscere sul piccolo schermo partecipando, tra il 2012 e il 2013, ad alcuni talent show, come Dziedoš?s?imenes e Koru kari. Nel 2017 ha preso parte alla prima edizione della versione lettone di X Factor, esibendosi alle audizioni con i brani One and Only di Adele e I Have Nothing di Whitney Houston; nonostante l’apprezzamento dei giudici, non è riuscita a qualificarsi per le fasi successive del programma.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Atvara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Lettonia

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Atvara - n ( Reaction ) EUROVISION 2026 LATVIA

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