Antigoni Buxton, cantante di Cipro, è nata il 9 marzo 1996 a Londra. Suo padre è un personal trainer e sua madre una presentatrice televisiva e ristoratrice di origini greco-cipriote. La sua famiglia, di origini miste, ha influenzato la sua crescita e il suo percorso artistico. Parteciperà all’Eurovision 2026 rappresentando Cipro.

Antigoni Buxton, conosciuta semplicemente come Antigoni, è nata il 9 marzo 1996 a Londra dal padre Paul, personal trainer, e Tonia, presentatrice televisiva e ristoratrice di origini greco-cipriote. Cresciuta nella capitale britannica ma con radici profonde nell’isola di Cipro, ha sempre portato con sé questa doppia identità che si riflette nella sua musica. La passione per la musica si è manifestata fin da giovanissima: a soli 14 anni ha firmato il suo primo contratto discografico, un traguardo che ha anticipato una carriera costruita con costanza e determinazione. Ha debuttato nel 2018 con il singolo Mia Z??, a cui sono seguiti 2 Steps e Boosting, che hanno aperto la strada al suo primo EP, A1, uscito nel 2020. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Antigoni Buxton, la cantante di Cipro all’Eurovision 2026

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