Eurovision 2026 | Antigoni porterà il pop mediterraneo a Vienna

A pochi mesi dall’annuncio, si conoscono già alcuni dettagli sulla partecipazione di Antigoni alle Eurovision 2026 a Vienna. La cantante cipriota, nota per aver trasformato la sua esperienza in un talent show in una carriera nel mondo della musica, porterà sul palco uno stile di pop mediterraneo. La sua presenza ha suscitato interesse tra gli appassionati, che si chiedono come il suo sound possa influenzare la gara.

? Cosa scoprirai Come può il pop londinese far vincere Cipro a Vienna?. Chi è la cantante che ha trasformato Love Island in carriera?. Perché il brano Jalla punta a ripetere il successo di Fuego?. Quali ritmi tradizionali nasconde la nuova proposta per l'Eurovision?.? In Breve Antigoni ha debuttato nel 2018 con Mia Zoi e ha pubblicato l'EP A1 nel 2020.. La cantante ha partecipato all'ottava edizione del reality show Love Island su ITV2 nel 2022.. Il brano Jalla integra ritmi di danza tsifteteli e frasi in greco cipriota.. Antigoni ha supportato Marina Satti durante il tour P.O.P a Londra nell'ottobre 2025.. Il 6 novembre 2025 la CyBC ha confermato che Antigoni rappresenterà Cipro all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna con il brano Jalla.🔗 Leggi su Ameve.eu

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