Per l’Eurovision Song Contest 2026, Cipro ha scelto Antigoni come rappresentante. La cantante, nata a Londra da genitori di origine greco-cipriota, si esibirà con il brano intitolato Jalla. La canzone combina elementi di pop contemporaneo e suoni mediterranei, e sarà presentata durante la manifestazione che si terrà a Vienna.

All’ Eurovision Song Contest 2026 Cipro punta su Antigoni. Nata a Londra da una famiglia greco-cipriota, l’artista porta sul palco di Vienna il singolo Jalla, un brano esplosivo che mescola pop contemporaneo e sonorità mediterranee. Chi è Antigoni. Antigoni Buxton, conosciuta semplicemente come Antigoni, è nata il 9 marzo 1996 a Londra dal padre Paul, personal trainer, e Tonia, presentatrice televisiva e ristoratrice di origini greco-cipriote. Cresciuta nella capitale britannica ma con radici profonde nell’isola di Cipro, ha sempre portato con sé questa doppia identità che si riflette nella sua musica. La passione per la musica si è manifestata fin da giovanissima: a soli 14 anni ha firmato il suo primo contratto discografico, un traguardo che ha anticipato una carriera costruita con costanza e determinazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antigoni all’Eurovision 2026, chi è la cantante di Cipro

Antigoni - Jalla Eurovision Cyprus 2026 lyrics

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