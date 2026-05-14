Alis, cantante albanese, parteciperà alla seconda semifinale della settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest che si svolge a Vienna. La sua esibizione è prevista per stasera, nell’ambito di questa competizione musicale internazionale. Non sono stati forniti dettagli sulla sua carriera o sul brano che presenterà. La manifestazione coinvolge artisti provenienti da vari paesi e si svolge con più fasi eliminatorie. La semifinale in cui è inserito Alis è uno degli appuntamenti che determinano quali partecipanti accederanno alla finale.

Alis è il cantante albanese, che si esibirà stasera nella seconda semifinale della settantesima edizione dell ‘Eurovision Song Contest di Vienna. Alis, in gara all’Eurovision con il brano Nan. Nato a Scutari nell’ Albania nord occidentale, classe 2002, conquista la notorietà nel 2023, quando conquista la quinta edizione di X Factor. Nonostante la giovane età, è riuscito a costruirsi una reputazione di tutto rispetto nel panorama musicale albanese.L’artista suona sia il pianoforte che la chitarra, il che gli ha permesso di sperimentare diversi stili musicali e creare un’identità artistica unica. Noto per la sua interpretazione vocale emozionante e la narrazione sentita, la sua musica fonde il pop contemporaneo con testi profondamente personali, che spesso riflettono la famiglia, l’amore e i piccoli momenti che plasmano la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alis, il cantante albanese in gara all’Eurovision Song Contest

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'Nân' is the song that will represent Albania at the 70th Eurovision Song Contest in Vienna

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