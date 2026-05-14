Chi è Alexandra C?pit?nescu la cantante della Romania all’Eurovision 2026

Alexandra Capitanescu, cantante romena nata nel 2003 a Gala?i, è salita all’attenzione nel 2023 vincendo l’undicesima stagione di Vocea României, versione locale di The Voice. La sua partecipazione al programma ha portato alla luce le sue capacità vocali e ha contribuito a farla conoscere nel panorama musicale del paese. Ora, si prepara a rappresentare la Romania all’Eurovision 2026, un evento che coinvolge artisti di tutta Europa. La sua carriera si sta sviluppando rapidamente dopo il successo in televisione.

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Nata a Gala?i nel 2003, Alexandra C?pit?nescu è una giovane artista della Romania, nota per aver vinto l’undicesima stagione di Vocea României (versione rumena di The Voice) nel 2023. A soli 19 anni, ha impressionato sia i giudici che il pubblico con la sua voce potente e versatile. Poco dopo aver vinto il programma, Alexandra ha pubblicato il suo singolo di debutto, “C?pitanu”. Il brano è stato accolto calorosamente, ottenendo rapidamente centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Nell’aprile 2024, ha pubblicato il suo primo EP, anch’esso intitolato “C?pitanu”, contenente cinque brani che hanno ulteriormente messo in risalto la sua identità artistica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Alexandra C?pit?nescu, la cantante della Romania all’Eurovision 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alexandra Cpitnescu, Choke Me, Reaction. Romania Eurovision 2026 Sullo stesso argomento Dara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della BulgariaDopo tre anni di assenza, la Bulgaria torna a gareggiare all’Eurovision Song Contest 2026. Monroe all’Eurovision 2026, chi è la cantante della FranciaLa Francia alza l’asticella per l’Eurovision Song Contest 2026: a rappresentare il paese a Vienna sarà Monroe, giovanissima cantante franco-americana... Temi più discussi: Eurovision 2026, intervista ad Alexandra C?pit?nescu: La musica è un arcobaleno di emozioni; Eurovision 2026, il ballo dei bookmaker; Eurovision Song Contest 2026: scaletta e ordine di uscita della seconda semifinale del 14 maggio; Approfondimenti - La kermesse di Vienna - Eurovision 2026: il pagellone delle 35 canzoni, in poche parole. Abbiamo l’occasione di intervistare Alexandra C?pit?nescu, in gara ad #Eurovision 2026 per la Romania col brano Choke me nella seconda semifinale. x.com Chi è Alexandra C?pit?nescu, la cantante della Romania all’Eurovision 2026Nata a Gala?i nel 2003, Alexandra C?pit?nescu è una giovane artista della Romania, nota per aver ... msn.com Chi è Alexandra Capitanescu, la rappresentante della Romania a Eurovision 2026 con Choke meLa Romania si presenterà alla seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2026, in programma giovedì 14 maggio alla Stadthalle di Vienna, con Choke me, una canzone dal sapore rock interpretata da ... cosmopolitan.com