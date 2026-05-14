Aidan è il cantante maltese scelto per rappresentare Malta alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. La sua esibizione si terrà questa sera durante la seconda semifinale a Vienna. La partecipazione di Aidan è stata annunciata ufficialmente dalle autorità maltesi, che hanno confermato la sua presenza nel concorso musicale europeo. La sua performance è attesa tra le circa venti esibizioni previste per questa fase della competizione.

Aidan è il cantante che stasera rappresenterà Malta nel corso della seconda semifinale della 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest a Vienna. Aidan, all’Eurovision Song Contest con il brano Bella. Nato nel 1999 a Zeitun, nel 2015 partecipa allo Junior Eurovision Contest, mentre tre anni debutta all’ Eurovision di Lisbona dove si classifica quarto. Dopo la partecipazione ad X Factor dove raggiunge gli Home Visit, Aidan è al festival Muzika Muzika, dove lancia Nanseb Fik, primo singolo in lingua maltese presentato nella kermesse canora. Nel 2022 sfiora la seconda partecipazione all’Eurovision, classificandosi al secondo posto della selezione maltese, divenendo portavoce nazionale nella stessa edizione del contest europeo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Aidan, il cantante maltese in gara all’Eurovision Song Contest

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