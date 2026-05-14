Al Salone del Libro di Torino, il neuroscienziato computazionale e imprenditore ha affrontato il tema del controllo sull’intelligenza artificiale. Durante l’evento, ha sottolineato come le tecnologie di AI stiano influenzando vari aspetti della vita quotidiana e delle strutture sociali. La discussione si è concentrata sulla presenza di questa tecnologia e sulle modalità di gestione e regolamentazione. Nessun riferimento è stato fatto a specifici enti o aziende coinvolte nel settore.

“Chi controlla l’Ai oggi?”. Al Salone del Libro di Torino, il neuroscienziato computazionale e imprenditore Giulio Deangeli ha portato la riflessione su come l’AI sta cambiando la società. Dai large language model agli impatti su lavoro, politica e società. Temi che sono sviluppati nel libro “Ai e potere” (ed. Paperfirst), curato da Deangeli, che raccoglie le sedici lezioni di studiosi internazionali all’interno della Scuola di Cittadinanza del Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi controlla l’AI?” La riflessione del neuroscienziato e imprenditore Giulio Deangeli al Salone del Libro di Torino

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