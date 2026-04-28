Al Teatro Duse sono in programma diverse rappresentazioni: tra queste, uno spettacolo con Silvia Gallerano e Vanessa Scalera, e uno show di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla. La programmazione include anche alcuni tra i comici più noti, musical molto apprezzati e tribute-show dedicati a celebri artisti. La varietà di proposte offre un ricco panorama di intrattenimento per il pubblico.

Grandi interpreti femminili come Silvia Gallerano e Vanessa Scalera, il nuovo show di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla, ma anche i comici più apprezzati, i musical più amati e i tribute-show. Prosegue così, a maggio, la Stagione 20252026 del Teatro Duse di Bologna. Nello specifico, il 4 maggio torna sul palco il feroce e pluripremiato monologo La Merda scritto da Cristian Ceresoli e interpretato da Silvia Gallerano. Dopo centinaia di repliche e di sold out in tutto il mondo, lo spettacolo è ormai un cult del teatro contemporaneo, un manifesto crudo e poetico di denuncia del patriarcato. Silvia Gallerano sarà in scena al Duse anche il 21 maggio con l’evento intitolato Svelarsi, riservato ad un pubblico di sole donne (cis, trans, non binary).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Duse Silvia Gallerano, Vanessa Scalera e il nuovo show di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla

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