Donatella Zaccagnini Romito il compleanno super vip a Roma La foto gallery del party in piscina

Un grande numero di amici, parenti e colleghi si sono radunati a Villa Fravili, a Fonte Nuova, per celebrare il compleanno di un'ingegnera, scrittrice e influencer. La festa si è svolta in una piscina all'aperto, con diverse fotografie che mostrano i momenti più significativi dell'evento. Tra gli invitati si sono visti vari volti noti, tutti presenti per condividere questa occasione speciale.

Tanti amici, parenti e colleghi accorsi per festeggiare l’ingegnere, scrittrice e nota influencer nella splendida cornice di Villa Fravili, a Fonte Nuova – Roma. Donatella Zaccagnini Romito, ingegnere regolarmente iscritta all’Albo, scrittrice e nota influencer, ha festeggiato il suo compleanno a Villa Fravili, a Fonte Nuova – Roma, sfidando il gelo dell’ultimo colpo di coda dell’inverno. Hanno presentato la serata Riccardo Vallone, in arte “Rush” noto speaker radiofonico di Radio Roma, e Luca Virno, presentatore televisivo e showman, entrambi vestiti in elegante completo Coppola Cerimonia. Tanti amici, parenti e colleghi accorsi per festeggiare Donatella Zaccagnini Romito.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Donatella Zaccagnini Romito, il compleanno super vip a Roma. La foto gallery del party in piscina Notizie correlate Leggi anche: Festa di compleanno a Roma per le “Fettuccine burro e parmigiano” del Vero Alfredo tra vip e musica live Annega a 7 anni risucchiato nella piscina sotto gli occhi del papà, il viaggio alle terme era il suo regalo di compleannoUna vacanza per festeggiare il compleanno trasformata in tragedia, in uno dei luoghi termali simbolo del basso Lazio.