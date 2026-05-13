Chanel Totti ha compiuto 19 anni e ha festeggiato in famiglia. I genitori le hanno rivolto gli auguri attraverso i social, mentre lei ha trascorso la giornata con amici e parenti. La giovane, nota per la partecipazione a diversi programmi televisivi, sta anche partecipando a una recente trasmissione di successo. Non si conoscono ancora i dettagli sulla sua futura carriera, ma l’attenzione si concentra anche sulla possibile vittoria in una nota competizione televisiva.

Chanel Totti ha festeggiato i suoi diciannove anni circondato dall'affetto degli amici. Allo scoccare della scorsa mezzanotte, approfittando della casa vuota, visto che mamma Ilary Blasi era in tv alla guida del Grande Fratello Vip, la villa all'Eur a Roma, è stata invasa dagli amici della ragazza che hanno portato due torte alla frutta con sopra le candeline, per festeggiarla. Tante le foto che hanno iniziato a circolare sui social, momenti di serenità e di una festa semplice, casalinga, con pochi amici, senza sfarzi o cibo stellato. In fondo l'esperienza a Pechino Express ha permesso al pubblico di conoscere una "Raccomandata" semplice e genuina, che dice sempre quello che le passa per la testa e non nasconde l'accento romano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chanel Totti compie 19 anni: gli auguri di mamma e papà, la festa in casa

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