La Cgil lancia la raccolta firme su sanità e appalti | Diritti da difendere

La CGIL ha avviato una campagna di raccolta firme in tutta Italia, compresa la provincia di Sondrio, per sostenere due proposte di legge di iniziativa popolare. Le iniziative si concentrano sulla tutela della sanità pubblica e sulla regolamentazione degli appalti, con l’obiettivo di difendere i diritti dei lavoratori e dei cittadini coinvolti. L’organizzazione invita i cittadini a firmare per contribuire alla promozione di queste leggi.

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Contro lo sgretolamento dei diritti. È con questo intento che la CGIL lancia anche in provincia di Sondrio la campagna nazionale di raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate a sanità pubblica e appalti. Dopo il deposito in Cassazione avvenuto lo scorso 27.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Assemblea delle assemblee", la Cgil promuove raccolta firme su appalti e sanitàLa Cgil di Agrigento, guidata dal segretario generale Alfonso Buscemi, promuove l'iniziativa "Assemblea delle assemblee", in programma il prossimo 15... Messina, la Cgil in piazza: firme per difendere sanità e appalti? Punti chiave Come influenzeranno queste firme le future elezioni del sindaco di Messina? Quali sono le due proposte di legge che la Cgil promuove?... Temi più discussi: Difesa della sanità pubblica e diritti dei lavoratori negli appalti: la Cgil Savona lancia una raccolta firme; Liguria: aumentano gli infortuni sul lavoro. Calà (Cgil) servono azioni concrete. La Cgil lancia la raccolta firme sugli appalti; Sanità pubblica, appalti e sicurezza sul lavoro: la CGIL lancia a Como la campagna per le proposte di legge popolari; Allarme truffe nella capitale, il sindacato dei pensionati Cgil lancia il manuale di autodifesa. Giacinto Milazzo (@GiacintoMilazzo) / Posts and Replies x.com Cgil lancia la raccolta firme per due nuove proposte di legge sul tema di sanità e appaltiPrende il via la campagna per la salute e per stesso lavoro, stesso contratto. Incontri in programma a Ravenna e Lugo ... ravennaedintorni.it Primo Maggio, la doppia sfida della Cgil: Landini lancia le proposte su lavoro e sanità tra appalti e tuteleA pochi giorni dalla festa del Primo Maggio, che quest'anno sarà dedicata al diritto al lavoro dignitoso, la Cgil di Maurizio Landini mette sul tavolo due proposte di legge di iniziativa popolare, dep ... tg.la7.it