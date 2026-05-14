Il Cesalpino Festival si svolgerà ad Arezzo con tre eventi musicali dedicati agli studenti delle scuole locali. Durante le serate, i giovani esibiranno i loro brani sui palcoscenici dei teatri cittadini, offrendo al pubblico momenti di musica dal vivo. Le date degli spettacoli sono state annunciate e coinvolgeranno diverse classi e gruppi scolastici, portando in scena le loro performance musicali.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Appuntamenti in musica con il Cesalpino Festival che propone tre date in cui i ragazzi della scuola si esibiranno per il pubblico sui palchi dei teatri cittadini. «La scuola media Cesalpino è stata la prima scuola in Italia ad offrire un percorso di sperimentazione musicale – ricorda la preside Sandra Guidelli – dal 1978 ad oggi ha formato ogni anno una media di quaranta giovani musicisti». «I nostri ragazzi ogni anno ci entusiasmano con la loro musica, una vera e propria rivelazione ma anche un rifugio - aggiunge Sandra Guidelli – e quest’anno con la terza edizione del Cesalpino Festival desideriamo continuare a valorizzare la loro musica e non solo, regalando a tutti i nostri meravigliosi studenti la possibilità di raccontarsi anche con le arti visive il teatro, la danza e la letteratura».🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cesalpino festival: le scuole salgono sul palcoscenico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il festival . Le scuole salgono sul palcoscenicoTanti appuntamenti in musica con il Cesalpino Festival che propone tre date in cui i ragazzi della scuola si esibiranno per il pubblico sui palchi...

Al Cesalpino Festival arriva l’insolita e bizzarra storia di StranalandiaArezzo, 8 maggio 2026 – “La meravigliosa e strana isola di Osvaldo: tra fittizio e realtà” è il titolo del nuovo spettacolo che l’I.

Temi più discussi: Il festival . Le scuole salgono sul palcoscenico; Cesalpino Festival: insieme in scena tra teatro, danza, multimedialità e lingua inglese; Al Cesalpino Festival arriva l’insolita e bizzarra storia di Stranalandia; Il festival Le scuole salgono sul palcoscenico.

Il festival . Le scuole salgono sul palcoscenicoStasera la prima di tre date in cui si esibiranno i ragazzi degli istituti cittadini al teatro Tenda. lanazione.it

Cesalpino Festival al via. In scena 1300 studentiL’Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo presenta il Cesalpino Festival, rassegna che coinvolge 1300 studenti, 12 location e oltre 30 spettacoli. Ricchissimo il programma. Oggi nella Terrazza San ... lanazione.it