Al Cesalpino Festival arriva l’insolita e bizzarra storia di Stranalandia

Arezzo, 8 maggio 2026 – “La meravigliosa e strana isola di Osvaldo: tra fittizio e realtà” è il titolo del nuovo spettacolo che l’I.C. Cesalpino ad indirizzo musicale metterà in scena giovedì 14 maggio alle ore 21 presso il Teatro Tenda di Arezzo co n ingresso libero e gratuito, la Direzione del M° Massimo Melani e la regia di Maria Erica Pacileo. Prendendo spunto dal libro di Stefano Benni e Pino Cuniberti pubblicato da Feltrinelli nel 1984, ecco arrivare una originale rappresentazione per orchestra, coro e attori dell’insolita e bizzarra isola di Stranalandia, una storia che sa giocare con innocenza e pungere con malizia e divertimento. Una piacevolezza che si propagherà ed investirà gli spettatori, strappando loro giocoforza sorrisi e sommesse risate ma anche stupore per la magnifica costruzione musicale e corale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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