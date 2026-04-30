A Cerreto Sannita si avvicina la Festa della Croce, con eventi programmati per tutto il fine settimana. Sabato 2 maggio si terrà il concerto del Tony Tammaro Show, mentre domenica 3 maggio si svolgerà il gran finale con musica e specialità gastronomiche. La manifestazione coinvolge la comunità locale e richiama visitatori da diverse zone. Le iniziative si svolgono nel rispetto del programma predisposto dagli organizzatori.

Tutto parte da una croce, posta agli inizi del Novecento da residenti che volevano sentirsi tutti parte di una stessa, unica, grande famiglia, proprio come la cultura cattolica suggeriva. La croce si ergeva a simbolo di un’intera comunità, e ancora oggi è simbolo di condivisione e unione per i residenti. Oltre alle sante messe che animeranno il percorso religioso della manifestazione, che si terranno entrambe le giornate alle 19, il 2 maggio c’è l’attesissimo Tony Tammaro Show, in uno spettacolo italiano 70-80-90. Ancora musica domenica 3 maggio con i Mastramigos e momenti conviviali con il pranzo popolare all’aperto che prevede fave, pancetta e vino, proprio come la tradizione di maggio vuole.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - A Cerreto Sannita tutto è pronto per la Festa della Croce

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