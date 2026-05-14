C’era una volta un’industria chimica europea

Negli ultimi decenni, l’industria chimica europea ha subito numerosi cambiamenti a causa di eventi globali e dell’ingresso di nuovi attori sul mercato. Dopo l’arrivo di aziende statunitensi e cinesi, la guerra in Ucraina e i conflitti in Medio Oriente hanno influenzato le rotte commerciali e i prezzi delle materie prime. Questi fattori hanno contribuito a modificare il panorama industriale e a ridefinire le strategie delle imprese del settore.

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Poi sono arrivati gli statunitensi, i cinesi, la guerra in Ucraina, poi quella in Medio Oriente: e oggi non si vede una via d'uscita All’inizio del 2026 l’industria chimica europea era molto in difficoltà. Nel giro di quattro anni moltissimi impianti avevano chiuso, il volume della produzione si era ridotto del 9 per cento e 20mila posti di lavoro erano considerati a rischio. Poi è arrivata la chiusura dello Stretto di Hormuz, per via della guerra in Medio Oriente. Nel giro di tre mesi il prezzo dell’energia in Europa è molto aumentato, e questo avrà un impatto molto grande in un settore dove se ne consuma moltissima. Molte aziende non potranno fare altro che scaricare gli aumenti dei prezzi sui consumatori, o spostarsi altrove.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - C’era una volta un’industria chimica europea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La HISTORIA del SOMBRERO: No Nació para Vestir, Nació para Sobrevivir Sullo stesso argomento Chimica ed Energia: “L’industria del territorio saprà trasformare le criticità in opportunità”Intervento del presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, dopo il via libera Zes al progetto gigafactory targato Eni, in sinergia con... Studenti e industria: il ponte che crea il futuro della chimica? Cosa sapere 560 studenti presentano progetti sulla sostenibilità all'Auditorium di Confindustria Bergamo il 30 aprile. Temi più discussi: Dalla pellicola all’intelligenza artificiale; Non ci sono auto sotto i 15.000 euro, il boss di Citroën spiega il motivo della crisi; È in lavorazione un film sulla storia di C’era una volta in America di Sergio Leone; Helter Skelter, l’America allo specchio. Guido Scorza (@guidoscorza) / Posts / X x.com C’era una volta un’industria chimica europeaPoi sono arrivati gli statunitensi, i cinesi, la guerra in Ucraina, poi quella in Medio Oriente: e oggi non si vede una via d'uscita ... ilpost.it C’era una volta in America avrà un capitolo sulle origini: Leone Film Group lavora all’opera definitivaC'era una volta in America avrà un film sulle sue origini. Ad annunciarlo a Cannes è la figlia del regista Sergio Leone, che ha dato l'ufficialità del progetto in anteprima a Variety. La Leone Film Gr ... cineblog.it