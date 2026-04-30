Studenti e industria | il ponte che crea il futuro della chimica

Il 30 aprile all'Auditorium di Confindustria Bergamo si sono svolti i primi incontri tra 560 studenti e aziende del settore chimico. Durante l'evento, gli studenti hanno presentato progetti focalizzati sulla sostenibilità e l'innovazione, coinvolgendo aziende e professionisti del settore. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi giovani e rappresentanti delle imprese, con l'obiettivo di favorire il confronto e lo sviluppo di idee legate al futuro della chimica.

? Cosa sapere 560 studenti presentano progetti sulla sostenibilità all'Auditorium di Confindustria Bergamo il 30 aprile.. L'iniziativa Legami CoValenti coinvolge 28 aziende partner per integrare scuola e industria chimica.. Oggi, 30 aprile 2026, l’Auditorium di Confindustria Bergamo ha ospitato la presentazione dei progetti conclusivi dell’iniziativa Legami CoValenti, dove 560 studenti del triennio hanno esposto le proprie ricerche sulla sostenibilità dei processi industriali davanti ai vertici dei gruppi Chimici e Materie Plastiche e Gomma. Il percorso, che vede coinvolti i tre istituti tecnici con indirizzo chimico della provincia — Natta di Bergamo, Marconi di Dalmine e Archimede di Treviglio — ha saputo abbattere i confini locali raggiungendo anche l’Istituto Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, nella provincia di Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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