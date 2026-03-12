Chimica ed Energia | L’industria del territorio saprà trasformare le criticità in opportunità

La Struttura di Missione della Zes Unica del Mezzogiorno ha approvato il progetto di Eni, in collaborazione con Seri Industrial, per la realizzazione di una gigafactory dedicata alla produzione di batterie al litio. Giuseppe Danese, presidente di Confindustria Brindisi, ha commentato l’evento sottolineando come l’industria locale possa trasformare le criticità del settore in nuove opportunità di sviluppo.

Intervento del presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, dopo il via libera Zes al progetto gigafactory targato Eni, in sinergia con Seri Industrial Il via libera da parte della Struttura di Missione della Zes Unica del Mezzogiorno al progetto di Eni, in sinergia con Seri Industrial, della Gigafactory per la produzione di batterie a litio, rappresenta un traguardo importantissimo per il rilancio industriale di Brindisi, nell’ottica della transizione e della sostenibilità ambientale e tecnologica e dimostra, ancora una volta l’attenzione di Eni per il nostro territorio. Nonostante la crisi strutturale del settore della chimica di base, il Gruppo Eni è entrato decisamente in un settore alternativo, più sostenibile e di interessanti prospettive. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

