Centro Biavati | dialogo aperto tra tribunale e amministrazione

Il Comune ha deciso di avviare un dialogo con il tribunale riguardo alla gestione del centro sportivo Biavati, opting for un approccio di confronto diretto invece di azioni più aggressive. La scelta si è tradotta in incontri e discussioni ufficiali tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di trovare un accordo sulla questione. Questa strategia ha portato a un confronto aperto, senza che siano ancora stati annunciati provvedimenti definitivi o decisioni finali.

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Il Comune ha scelto la linea del dialogo, invece che quella muscolare, sulla gestione del centro sportivo Biavati. L’impianto di via Arcoveggio sarebbe dovuto rientrare in possesso dell’amministrazione dopo i problemi di gestione, e la successiva liquidazione giudiziaria, della società che lo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Centro Biavati, prove di pace tra Comune e tribunaleÈ sicuramente insolito il braccio di ferro che si è venuto a creare tra il tribunale e il Comune di Bologna. Centro Biavati, il sindaco di Bologna frena e tende la mano al presidente del TribunaleBologna, 9 maggio 2026 – Dopo la replica dai toni davvero molto aspri del presidente del Tribunale di Bologna all’ordinanza che intima la... Temi più discussi: Centro sportivo Biavati, il Comune ordina la riconsegna entro il 14 maggio; Bologna, scontro Comune-Tribunale sul centro sportivo Biavati. L'assessora allo Sport: Pronti a entrare con la forza; Biavati, Lepore ricuce col giudice: Incontro e intesa per il centro sportivo; Biavati, è scontro totale ll tribunale non ci sta: Il Comune deve fermarsi. Biavati, Comune pronto a subentrare al Corticella. Flash mob per salvare il centro sportivoLa carica dei 500 bambini, dei ragazzi e dei relativi genitori per un Biavati riaperto «in sicurezza». Mentre si avvicina la scadenza del 16 marzo, ultimo giorno utile alla società Corticella per ... bologna.repubblica.it Centro Biavati, il Comune sollecita il curatore fallimentare: L’inventario e poi le chiavi«La riconsegna dell’impianto sportivo al Comune non pregiudica «le operazioni di inventario necessarie per la procedura di liquidazione». Così l’assessora allo sport Roberta Li Calzi torna sulla ... bologna.repubblica.it