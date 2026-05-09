Centro Biavati prove di pace tra Comune e tribunale
A Bologna si è acceso un confronto tra il tribunale e il Comune, una situazione che si distingue per la sua natura insolita. Le tensioni riguardano questioni legate alle competenze e alle modalità di gestione di alcuni servizi, creando un clima di incertezza tra le parti coinvolte. La disputa, che si sta svolgendo attraverso incontri e comunicazioni ufficiali, ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche istituzionali locali.
È sicuramente insolito il braccio di ferro che si è venuto a creare tra il tribunale e il Comune di Bologna. Oggetto del contendere il centro sportivo Biavati, chiuso dopo le ispezioni che ne certificavano la pericolosità per gli utenti.Il Comune, con un’ordinanza, ha chiesto ai gestori del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie correlate
Comune e Tribunale di Bologna ai ferri cortissimi per il centro sportivo Biavati. “Ridateci le chiavi”. “Ci tuteleremo”Bologna, 8 maggio 2026 – Uno scontro inedito, quello tra il Comune e il presidente del Tribunale di Bologna.
Leggi anche: Biavati, è scontro totale ll tribunale non ci sta: "Il Comune deve fermarsi"
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Si parla di: Il Biavati non riaprirà a settembre. Genitori delusi: Dovremo andare via per far giocare i figli.
Centro Biavati, il sindaco di Bologna frena e tende la mano al presidente del Tribunale: IncontriamociIl gesto di pace di Lepore: presto un momento insieme per confrontarsi anche nel merito. E parla di spirito di collaborazione dopo l’accelerazione dell’assessora Li Calzi ... ilrestodelcarlino.it
Centro Biavati, l’ultimatum del Comune: Ridare l’impianto entro sette giorniLa scadenza imposta con un’ordinanza al curatore fallimentare dell’Us Corticella. L’area sportiva è chiusa da quasi tre mesi ... bologna.repubblica.it