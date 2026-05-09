Centro Biavati il sindaco di Bologna frena e tende la mano al presidente del Tribunale

Il sindaco di Bologna ha risposto alla replica del presidente del Tribunale riguardo all’ordinanza che richiede la restituzione delle chiavi del centro sportivo Biavati. Dopo le dichiarazioni molto dure del presidente, il primo cittadino ha deciso di tendere una mano e di aprire un canale di dialogo. La vicenda riguarda le modalità di gestione e le decisioni legali sulla proprietà del centro, che ha suscitato diverse reazioni pubbliche.

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