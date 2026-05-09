Centro Biavati il sindaco di Bologna frena e tende la mano al presidente del Tribunale
Il sindaco di Bologna ha risposto alla replica del presidente del Tribunale riguardo all’ordinanza che richiede la restituzione delle chiavi del centro sportivo Biavati. Dopo le dichiarazioni molto dure del presidente, il primo cittadino ha deciso di tendere una mano e di aprire un canale di dialogo. La vicenda riguarda le modalità di gestione e le decisioni legali sulla proprietà del centro, che ha suscitato diverse reazioni pubbliche.
Bologna, 9 maggio 2026 – Dopo la replica dai toni davvero molto aspri del presidente del Tribunale di Bologna all’ ordinanza che intima la restituzioni delle chiavi del centro sportivo Biavati, arriva la mano tesa del sindaco, Matteo Lepore. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacasterlino-amianto-nei-pannelli-saranno-a5e73a63 Il gesto di pace del sindaco Lepore. “In questo momento abbiamo sicuramente una posizione diversa dal Tribunale, dovuta anche alle diverse prerogative – scrive il sindaco Lepore –, ma ritengo ci sarà modo di approfondire e chiarire le reciproche posizioni. Promuoveremo un incontro con il presidente del Tribunale, credo sia importante confrontarsi anche nel merito, con il consueto spirito di leale collaborazione tra istituzioni, che non deve mai mancare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Comune e Tribunale di Bologna ai ferri cortissimi per il centro sportivo Biavati. “Ridateci le chiavi”. “Ci tuteleremo”Bologna, 8 maggio 2026 – Uno scontro inedito, quello tra il Comune e il presidente del Tribunale di Bologna.
Chiuso il centro sportivo Biavati di Bologna: “Niente luce, cadono i palloni sugli atleti”Bologna, 19 febbraio 2026 – Lucchetto e chiusura immediata al centro sportivo Biavati, e ai relativi campi da calcio, padel, beach volley e tennis in...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Centro sportivo Biavati, il Comune ordina la riconsegna entro il 14 maggio; Centro sportivo Biavati, l'ordinanza del Comune di Bologna: Il curatore giudiziale riconsegni l'impianto; Biavati c’è l’ordinanza | Restituirlo entro giovedì.
Centro Biavati, l’ultimatum del Comune: Ridare l’impianto entro sette giorniLa scadenza imposta con un’ordinanza al curatore fallimentare dell’Us Corticella. L’area sportiva è chiusa da quasi tre mesi ... bologna.repubblica.it
Centro sportivo Biavati, l’ordinanza del Comune di Bologna: «Il curatore giudiziale riconsegni l’impianto»La struttura è chiusa da febbraio. L'amministrazione comunale: «Restituire l’impianto sportivo libero da persone e cose. Dobbiamo tornare a usarlo» ... corrieredibologna.corriere.it
Comune e Tribunale di Bologna ai ferri cortissimi per il centro sportivo Biavati. “Ridateci le chiavi”. “Ci tuteleremo”: La struttura è chiusa da febbraio e la società sportiva che lo gestiva in liquidazione: è quindi entrato in scena il curatore… dlvr.it/TSRM7F x.com
Il centro sportivo Biavati resta fermo. La riconsegna al Comune non è avvenuta. E i tempi si allungano. Una situazione che non arriva all’improvviso. Quando i segnali ci sono e non si interviene, il rischio è questo: trovarsi bloccati. Ma c’è un fatto nuovo facebook