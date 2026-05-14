Cento anni dopo i carabinieri ricordano il collega Albino Vanin ucciso in servizio
A cento anni dall’uccisione in servizio, i carabinieri hanno reso omaggio al collega scomparso. La commemorazione si è svolta in una cerimonia ufficiale, alla presenza di militari e rappresentanti delle istituzioni. L’evento ha ricordato il momento tragico in cui il militare è stato colpito durante un’operazione, segnando profondamente la storia del corpo. La data del 15 maggio del 1924 rimane ancora oggi impressa come una giornata di memoria per il personale in servizio.
I carabinieri hanno ricordato il collega Albino Vanin, assassinato in servizio il 15 maggio del 1924. Giovedì 14, alla presenza del sindaco di Argenta, i carabinieri di Portomaggiore, assieme alle sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri giunte da tutta la provincia, hanno ricordato il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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