Cento anni dopo i carabinieri ricordano il collega Albino Vanin ucciso in servizio

A cento anni dall’uccisione in servizio, i carabinieri hanno reso omaggio al collega scomparso. La commemorazione si è svolta in una cerimonia ufficiale, alla presenza di militari e rappresentanti delle istituzioni. L’evento ha ricordato il momento tragico in cui il militare è stato colpito durante un’operazione, segnando profondamente la storia del corpo. La data del 15 maggio del 1924 rimane ancora oggi impressa come una giornata di memoria per il personale in servizio.

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