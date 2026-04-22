Musica e motori al Donizetti di Bergamo con Scuderia Blu Maserati

La serata al Teatro Donizetti di Bergamo ha visto la presenza di Scuderia Blu Maserati, che ha organizzato un evento dedicato all’unione tra tecnologia automobilistica e cultura. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e curiosi, offrendo uno spazio per conoscere da vicino le auto Maserati e ascoltare musica dal vivo. L’iniziativa ha coinvolto diversi interventi e momenti di intrattenimento, senza prevedere altre manifestazioni programmate in futuro.

Scuderia Blu Maserati ha scelto il Teatro Donizetti per raccontarsi in una serata dedicata all’incontro tra l’ingegno industriale e la tradizione culturale. Il Donizetti, cuore della storia operistica cittadina, ha ospitato un evento che ha valorizzato la capacità di fare impresa partendo dalle relazioni e dal legame con il territorio. Per Bergamo, del resto, il binomio tra impresa e cultura è un tratto identitario: quel saper fare che riconosce nella bellezza e nella cura per l’eccellenza delle guide essenziali. La serata si è sviluppata attorno al concept creativo Meccanica Lirica, un progetto di branding che ha sublimato l’incontro tra due mondi: la musica lirica e l’ingegneria di Maserati.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Bergamo: Morricone al Donizetti e incontro con PifLa serata di venerdì 3 aprile 2026 si preannuncia densa di appuntamenti culturali e gastronomici in Bergamasca, spaziando da concerti sinfonici a... La Scuderia Piloti Sipontini accende i motori: al via la stagione 2026 al Motors Rally Show PaviaLa scuderia sipontina si presenterà al via con due equipaggi, pronti a difendere i colori del team in questo primo appuntamento stagionale: Alberto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Eventi di Domenica 12 Aprile 2026 Provincia di Bergamo. Il Centro della Musica torna al Donizetti: otto concerti nel Ridotto GavazzeniTorna per il quinto anno consecutivo Il Centro della Musica, la rassegna promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. In ... ecodibergamo.it Il Centro della Musica cresce: Più concerti e partner, è una scommessa vintaLa rassegna, giunta alla quinta edizione, propone otto appuntamenti tra il 23 maggio e l'11 luglio il sabato pomeriggio al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti. bergamonews.it