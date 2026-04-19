Maserati i 100 anni del Tridente nello splendore del Pincio

In occasione dei cent anni del Tridente, è stata organizzata una mostra a Pincio dove sono state esposte alcune delle vetture più iconiche del marchio. Tra queste, la Maserati 16 Cilindri e una delle sole quattro A6GCS-53 Berlinetta realizzate da Pininfarina. Le auto sono state esposte in uno spazio aperto, con pubblico che ha potuto ammirare da vicino i dettagli di queste vetture storiche.

La celebre Maserati 16 Cilindri accanto ad una delle sole quattro A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina costruite. Sfilano alcune delle vetture più rare e prestigiose del mondo all’ Anantara Concorso Roma, concorso d’eleganza riservato solo ad automobili italiane, occasione perfetta per celebrare il centenario del logo del Tridente. Gazzetta Motori vi racconta alcuni dei gioielli esposti a Villa Borghese a cominciare proprio dalla A6CGS-53 portata da Maserati Classiche e dalla Maserati V4 Sport Zagato del 1932 che torna in Italia dopo 90 anni: usata e domata in gara anche dal medico personale del Papa, montava un motore 16 cilindri 4 litri ottenuto accoppiando due otto cilindri in linea derivati dalla Tipo 26B.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maserati, i 100 anni del Tridente nello splendore del Pincio Notizie correlate Maserati in un francobollo: Tridente, omaggio ai 100 anni. “Serve il piano industriale”Modena, 11 aprile 2026 – C’è anche il brand Maserati, che quest’anno celebra i primi cento anni del suo iconico logo, il Tridente, su uno degli otto... Bari, rinata la Madonna del Rosario: torna lo splendore del 1862Mercoledì 15 aprile, la comunità barese ha potuto osservare i frutti di un impegno durato mesi: la presentazione ufficiale del recupero della chiesa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un francobollo speciale per il centenario del Tridente Maserati; Maserati e il francobollo da collezione per i 100 anni del Tridente; Maserati, il francobollo speciale per celebrare il centenario; Mimit, presentati 9 francobolli dedicati alla serie le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy. Maserati, francobollo speciale per i 100 anni del TridentePresentato a Roma il francobollo dedicato al centenario dell'iconico simbolo Maserati che esordì sulla Tipo 26 alla Targa Florio del 1926 ... formulapassion.it Maserati UltraFino, il Tridente diventa orologio da collezioneMaserati celebra i 100 anni del Tridente con Bianchet: nasce UltraFino, tourbillon in 100 esemplari ispirato a MCPURA. La notizia principale è ... affaritaliani.it Ricerca Nomisma sulla Motor Valley: Ferrari, Ducati, Lamborghini, Maserati, Dallara e Pagani hanno filiere di elevatissima qualità. la Motor Valley dell’Emilia-Romagna è un modello che crea valore. Il Presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale: “Il G facebook L'Ambasciata presente all'apertura del nuovo concessionario Maserati presso Motors Inc a Malta @ItalyMFA x.com