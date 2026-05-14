Cenizas en la boca recensione | un racconto doloroso e autentico sul sentirsi stranieri ovunque
Cenizas en la boca è un film che presenta una narrazione intensa e sincera sul senso di estraneità e difficoltà di integrarsi in ambienti diversi. La storia non si concentra su aspetti positivi o sulla ricerca di una vita migliore, bensì descrive le esperienze di chi si sente fuori luogo ovunque si trovi. La pellicola mette in luce momenti di sofferenza e di isolamento, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di chi vive questa condizione senza filtri o idealizzazioni.
Cenizas en la boca (Ashes) non è il classico racconto sull’immigrazione costruito attorno alla speranza o al sogno di una nuova vita. Diego Luna sceglie una strada molto più amara e realistica, raccontando persone che vivono costantemente in un limbo emotivo e identitario. Lucila e suo fratello Diego lasciano il Messico per raggiungere la madre in Spagna dopo anni di separazione. Ma il trasferimento non rappresenta un nuovo inizio liberatorio. Al contrario, il film mostra quanto possa essere alienante vivere tra due paesi senza riuscire davvero ad appartenere a nessuno dei due. La Spagna non li accoglie davvero, ma anche il Messico ormai è diventato un luogo distante, quasi irriconoscibile. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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