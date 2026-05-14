L’assemblea della Flotilla si è conclusa con un momento di musica, durante il quale Rana Hamida, artista e attivista palestinese nata in Siria e cresciuta in Nuova Zelanda, ha cantato canzoni popolari palestinesi. La cantante, poco più che trentenne, ha partecipato alla riunione senza che nessuno si sentisse sotto pressione. La decisione di partire è stata presa collettivamente, senza pressioni o forzature.

È finita con le canzoni popolari palestinesi cantate dalla voce dolce di Rana Hamida, artista e performer poco più che trentenne, nata in Siria da genitori palestinesi e riparata in Nuova Zelanda ai tempi della guerra civile, tostissima attivista della Flotilla. Slogan in arabo contro “Israele ladro” e “terrorista” e ancora “free free Palestine”. Sullo sfondo i volti di Wael Nouar e degli altri organizzatori tunisini della Global Sumud, in carcere da marzo nel loro Paese. Poi per i turchi è stato il momento della preghiera: “Allah Akbar”. L’ assemblea generale della Flotilla a Marmaris, Turchia sudoccidentale, ha deciso martedì che domani, giovedì 14, si salpano le ancore e si va verso Gaza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, il racconto dell’assemblea che ha deciso la partenza: “Nessuno deve sentirsi pressato”

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