Flotilla il racconto dell’assemblea che ha deciso la partenza | Nessuno deve sentirsi pressato

Da ilfattoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea della Flotilla si è conclusa con un momento di musica, durante il quale Rana Hamida, artista e attivista palestinese nata in Siria e cresciuta in Nuova Zelanda, ha cantato canzoni popolari palestinesi. La cantante, poco più che trentenne, ha partecipato alla riunione senza che nessuno si sentisse sotto pressione. La decisione di partire è stata presa collettivamente, senza pressioni o forzature.

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È finita con le canzoni popolari palestinesi cantate dalla voce dolce di Rana Hamida, artista e performer poco più che trentenne, nata in Siria da genitori palestinesi e riparata in Nuova Zelanda ai tempi della guerra civile, tostissima attivista della Flotilla. Slogan in arabo contro “Israele ladro” e “terrorista” e ancora “free free Palestine”. Sullo sfondo i volti di Wael Nouar e degli altri organizzatori tunisini della Global Sumud, in carcere da marzo nel loro Paese. Poi per i turchi è stato il momento della preghiera: “Allah Akbar”. L’ assemblea generale della Flotilla a Marmaris, Turchia sudoccidentale, ha deciso martedì che domani, giovedì 14, si salpano le ancore e si va verso Gaza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, il racconto dell’assemblea che ha deciso la partenza: “Nessuno deve sentirsi pressato”
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