Durante una conversazione nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Paola Caruso ha parlato del suo figlio Michele, affermando di essere nel programma per raccogliere i soldi necessari a pagare un’operazione. La showgirl si è confrontata con Antonella Elia e Alessandra Mussolini, condividendo un episodio personale legato alla sua famiglia. La discussione si è focalizzata sul tema delle difficoltà legate alle esigenze di salute del figlio.

Paola Caruso nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si è ritrovata con Antonella Elia e Alessandra Mussolini a parlare del figlio Michele. La conduttrice ha raccontato la tragedia vissuta in Egitto che ha avuto delle conseguenze sul figlio. Paola Caruso al Grande Fratello Vip 2026: “amo mio figlio alla follia”. “ Siamo andati post-Covid a Sharm. Appena siamo atterrati mio figlio ha avuto la febbre “. Inizia così il racconto di Paola Caruso nella casa del Grande Fratello Vip 2026 che in cucina si è ritrovata a parlarne con Antonella Elia e Alessandra Mussolini. “ Passano i giorni e sta febbre non scendeva mai così abbiamo chiamato il medico e propone di fare una puntura. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, il doloroso racconto di Paola Caruso sul figlio: “sono qui perchè mi servono i soldi per operarlo” | Video Mediaset

Articoli correlati

“Sono qui per i soldi, mio figlio…”. Grande Fratello Vip, le lacrime di Paola CarusoIl ritorno in tv di Paola Caruso al Grande Fratello Vip si trasforma in un momento di forte impatto emotivo.

Paola Caruso, la straziante rivelazione sul figlio: “Ecco perché sono al Grande fratello…”Momenti di forte emozione nella casa del Grande Fratello, dove Paola Caruso si è lasciata andare a uno sfogo intenso parlando del figlio Michele.

Tutto quello che riguarda Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti da Antonella Elia a Paola Caruso; Che scuola hanno fatto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizioneNuova edizione, nuove dinamiche e un cast pronto a far parlare. Il Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi, riapre le porte della Casa più spiata d’Italia e svela i suoi protagonisti: un mix ... iodonna.it

Sponsor in fuga al Grande Fratello Vip 2026? Signorini non c’entra, ecco come stanno le cose: lo scoop di FanPage.itIl Grande Fratello Vip cambia volto anche fuori dallo studio: Givova lascia il reality, arriva Zeus, ecco cosa è successo davvero tra accordi, tempistiche e versioni ufficiali. gay.it

Ragazzi, stasera torna Grande Fratello VIP! Chi di voi lo guarderà Personalmente non vedo l’ora di scoprire cosa succederà nella casa… Tra colpi di scena, litigate e momenti esilaranti, sarà sicuramente una serata piena di emozioni. Dai, fatemi saper - facebook.com facebook

La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com