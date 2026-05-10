Torna la danza della vittoria del ministro della Salute ungherese chi è Zsolt Heged?s | l’ultimo show virale per il governo di Magyar – I Video
Il ministro della Salute ungherese ha riproposto durante l’evento di insediamento del nuovo governo un gesto già noto, attirando l’attenzione dei media online. A Budapest, il ministro ha ripetuto sul palco una scena che lo aveva reso popolare in passato, suscitando numerosi commenti sui social network. La sua presenza al evento ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, mentre i video della scena sono diventati virali in breve tempo.
Zsolt Heged?s si è ripetuto all’evento di insediamento del governo guidato da Péter Magyar. A Budapest, il neoministro della Sanità ungherese ha replicato sul palco la scena che lo aveva già reso celebre dopo le urne. Medico ortopedico di professione, Heged?s era stato indicato come responsabile della Salute dal leader del partito Tisza diversi mesi prima del voto, e oggi è una delle figure più riconoscibili della nuova squadra. L’immagine del ministro che si muove a tempo di musica sembra voler insistere sul registro informale che Magyar vuole portare nella politica ungherese. Il video virale della vittoria di Tisza alle elezioni del 12 aprile.🔗 Leggi su Open.online
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