Torna la danza della vittoria del ministro della Salute ungherese chi è Zsolt Heged?s | l’ultimo show virale per il governo di Magyar – I Video

Il ministro della Salute ungherese ha riproposto durante l’evento di insediamento del nuovo governo un gesto già noto, attirando l’attenzione dei media online. A Budapest, il ministro ha ripetuto sul palco una scena che lo aveva reso popolare in passato, suscitando numerosi commenti sui social network. La sua presenza al evento ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, mentre i video della scena sono diventati virali in breve tempo.

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