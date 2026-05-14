Celtic-Hearts sabato 16 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno due gol dei Jambos a Parkhead

Da infobetting.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle 13:30 si disputerà Celtic-Hearts, una sfida di Premier League tra due squadre in lotta per la vetta della classifica. Gli Hearts sono arrivati primi all’ultima giornata, ma ora devono affrontare una trasferta complicata contro un Celtic che ha un punto in meno e punta a conquistare il titolo dopo 66 anni. Si prevede che gli Hearts potrebbero segnare almeno due gol, in una partita che si preannuncia molto combattuta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli Hearts sono riusciti ad arrivare in testa alla classifica all’ultima giornata di Premiership ma ora sono attesi alla trasferta più difficile, quella in casa di un Celtic che ha solo un punto in meno e che quindi vincendo gli soffierebbe un titolo atteso da 66 anni proprio sul filo di lana. Ci sarà tensione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

celtic hearts sabato 16 maggio 2026 ore 13 30 formazioni quote pronostici almeno due gol dei jambos a parkhead
© Infobetting.com - Celtic-Hearts (sabato 16 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno due gol dei Jambos a Parkhead
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Celtic-Hearts (sabato 16 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiGli Hearts sono riusciti ad arrivare in testa alla classifica all’ultima giornata di Premiership ma ora sono attesi alla trasferta più difficile,...

Motherwell-Hearts (sabato 09 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol a Fir ParkLunedì gli Hearts hanno riconquistato il loro vantaggio di tre punti in testa alla classifica del campionato scozzese, rimontando lo svantaggio...

celtic hearts celtic hearts sabato 16Celtic Hearts, ultima giornata decisiva per il campionato scozzese | Dove vederla in Italia (14 maggio 2026)Celtic Hearts, ultima giornata decisiva per il campionato scozzese: i granata hanno due risultati su tre per riscrivere la storia (14 maggio 2026) ... ilsussidiario.net

celtic hearts celtic hearts sabato 16Dove vedere Celtic-Hearts in tv e streaming: canale, orario, formazioniDopo più di sessant'anni gli Hearts possono tornare sul tetto di Scozia, proprio nel match finale contro il Celtic. Ma occhio ai Rangers secondi, a -1. goal.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web