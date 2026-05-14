Celtic-Hearts sabato 16 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno due gol dei Jambos a Parkhead

Sabato 16 maggio 2026 alle 13:30 si disputerà Celtic-Hearts, una sfida di Premier League tra due squadre in lotta per la vetta della classifica. Gli Hearts sono arrivati primi all’ultima giornata, ma ora devono affrontare una trasferta complicata contro un Celtic che ha un punto in meno e punta a conquistare il titolo dopo 66 anni. Si prevede che gli Hearts potrebbero segnare almeno due gol, in una partita che si preannuncia molto combattuta.

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