Sabato 16 maggio 2026 alle 13:30 si sfideranno Celtic e Hearts in una partita che potrebbe decidere la classifica finale del campionato di Premiership. Gli Hearts sono arrivati primi all’ultima giornata, ma si trovano ad affrontare una trasferta molto impegnativa contro un Celtic che ha un solo punto di distacco. La vittoria del Celtic permetterebbe di superare gli avversari e di conquistare un titolo che manca da 66 anni.

Gli Hearts sono riusciti ad arrivare in testa alla classifica all’ultima giornata di Premiership ma ora sono attesi alla trasferta più difficile, quella in casa di un Celtic che ha solo un punto in meno e che quindi vincendo gli soffierebbe un titolo atteso da 66 anni proprio sul filo di lana. Ci sarà tensione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celtic-Hearts (sabato 16 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

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