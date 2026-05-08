Motherwell-Hearts sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Fir Park

Sabato 9 maggio 2026 alle 21:00 si sfideranno Motherwell e Hearts in una partita di calcio al Fir Park. I quotisti prevedono almeno tre gol complessivi nel match, con tutte le formazioni pronte a scendere in campo. Nella giornata precedente, gli Hearts hanno recuperato i tre punti di vantaggio in classifica grazie alla vittoria per 2-1 contro i Rangers, che ha ridotto a sette punti il distacco tra le due squadre in testa alla classifica del campionato scozzese.

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