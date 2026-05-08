Motherwell-Hearts sabato 09 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Fir Park
Sabato 9 maggio 2026 alle 21:00 si sfideranno Motherwell e Hearts in una partita di calcio al Fir Park. I quotisti prevedono almeno tre gol complessivi nel match, con tutte le formazioni pronte a scendere in campo. Nella giornata precedente, gli Hearts hanno recuperato i tre punti di vantaggio in classifica grazie alla vittoria per 2-1 contro i Rangers, che ha ridotto a sette punti il distacco tra le due squadre in testa alla classifica del campionato scozzese.
Lunedì gli Hearts hanno riconquistato il loro vantaggio di tre punti in testa alla classifica del campionato scozzese, rimontando lo svantaggio iniziale e sconfiggendo i Rangers per 2-1, ponendo di fatto fine alle speranze di titolo dei Teddy Bears, che ora sono staccati di sette punti. E’ stata una vittoria importantissima per la squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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Allora, è ora di rimarcare che mancano tre giornate alla fine del campionato scozzese di calcio Sabato: Motherwell-Hearts of Midlothian Mercoledì 13: Hearts of Midlothian-Falkirk E poi, sabato 16: Celtic-Hearts of Midlothian Ovvero la possibile madre di tutte le facebook
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