Una recente operazione ha coinvolto droni e blindate per testare una nuova strategia di difesa digitale. Durante l’esercitazione, sono stati valutati i modi in cui i droni possono guidare il tiro delle blindate Centauro. L’integrazione tra unità di artiglieria, reparto di genio e aviazione è stata coordinata da un centro di comando specializzato, che ha gestito tutte le fasi dell’operazione.

? Punti chiave Come possono i droni guidare il tiro delle blindate Centauro?. Chi ha coordinato l'integrazione tra artiglieria, genio e aviazione?. Perché il poligono di Cellina è diventato strategico per la difesa?. Come cambierà il campo di battaglia con la difesa digitale?.? In Breve Coinvolgimento dei reggimenti Piemonte Cavalleria e Nizza Cavalleria nel poligono di Cellina Meduna.. Supporto tattico del 3° reggimento artiglieria e del 2° reggimento genio guastatori.. Test di evacuazione medica MEDEVAC con elicottero NH90 del 5° reggimento aviazione Rigel.. Esercitazione conclusasi l'8 maggio 2026 con operazioni di tiro giorno e notte.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cellina Meduna: droni e blindate testano la nuova difesa digitale

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Si parla di: Conclusa l’esercitazione militare Centauro 5/26 a Cellina Meduna; Esercito: conclusa l’esercitazione Centauro 5/26.