Celiachia in Abruzzo svolta sanitaria | nuovo tavolo per cure uguali ovunque davvero

Da abruzzo24ore.tv 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo, la Regione ha istituito un tavolo tecnico permanente dedicato alla celiachia con l’obiettivo di sviluppare un percorso diagnostico e terapeutico uniforme su tutto il territorio regionale. La proposta include la digitalizzazione dei buoni e l’identificazione dei casi ancora non diagnosticati o non segnalati. La creazione di questo tavolo segue l’esigenza di garantire cure più omogenee e di migliorare il monitoraggio delle persone affette dalla condizione. La misura mira a coinvolgere i diversi attori coinvolti nel percorso assistenziale.

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Pescara - La Regione avvia un Tavolo tecnico permanente per creare un PDTA unico, digitalizzare i buoni e. Roma - Un tribunale federale di Washington sospende temporaneamente le misure contro la relatrice Onu:. Roma - Davanti a studenti e docenti, Leone XIV critica l’aumento della spesa militare, richiama. La Regione avvia un Tavolo tecnico permanente per creare un PDTA unico, digitalizzare i buoni e intercettare i casi ancora sommersi sul territorio abruzzese regionale. Un percorso più uniforme per i pazienti e procedure uguali nelle quattro Asl abruzzesi. È questo l’obiettivo del nuovo Tavolo tecnico permanente sulla celiachia, presentato a Pescara alla vigilia della Giornata mondiale della celiachia, in programma sabato 16 maggio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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