Celiachia in Abruzzo svolta sanitaria | nuovo tavolo per cure uguali ovunque davvero

In Abruzzo, la Regione ha istituito un tavolo tecnico permanente dedicato alla celiachia con l’obiettivo di sviluppare un percorso diagnostico e terapeutico uniforme su tutto il territorio regionale. La proposta include la digitalizzazione dei buoni e l’identificazione dei casi ancora non diagnosticati o non segnalati. La creazione di questo tavolo segue l’esigenza di garantire cure più omogenee e di migliorare il monitoraggio delle persone affette dalla condizione. La misura mira a coinvolgere i diversi attori coinvolti nel percorso assistenziale.

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