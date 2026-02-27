Celiachia in Umbria l' infiammazione cronica è in forte aumento | i dati gli effetti collaterali e le cure

In Umbria, i casi di celiachia sono in crescita, con un incremento evidente tra la popolazione femminile. La malattia si manifesta come un'infiammazione cronica nell’intestino, causando vari effetti collaterali. Le diagnosi sono aumentate negli ultimi anni, e le cure disponibili includono diete specifiche e trattamenti medici. I dati ufficiali confermano questa tendenza in continuo sviluppo.