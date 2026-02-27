Celiachia in Umbria l' infiammazione cronica è in forte aumento | i dati gli effetti collaterali e le cure
In Umbria, i casi di celiachia sono in crescita, con un incremento evidente tra la popolazione femminile. La malattia si manifesta come un'infiammazione cronica nell’intestino, causando vari effetti collaterali. Le diagnosi sono aumentate negli ultimi anni, e le cure disponibili includono diete specifiche e trattamenti medici. I dati ufficiali confermano questa tendenza in continuo sviluppo.
"La celiachia è una patologia in costante aumento, con una prevalenza maggiore tra le donne rispetto agli uomini". E' la premessa che anticipa la futuraal centro dell’assemblea annuale dei soci di Aic Umbria (Associazione Italiana Celiachia), in programma domenica 1 marzo (dalle ore 10) all’Hotel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Celiachia, in Umbria oltre 200 nuovi casi l'annoLa celiachia è una patologia in costante aumento, con una prevalenza maggiore tra le donne rispetto agli uomini. (ANSA) ... ansa.it
Celiachia, in Umbria oltre 200 nuovi casi l’anno: esperti a confrontoAic Umbria si adopera da anni in tutto il territorio regionale, grazie all'impegno dei nostri volontari, al sostegno dei celiaci umbri e dei propri familiari. Cerchiamo di diffondere le corrette ... umbrianotizieweb.it