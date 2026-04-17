Cure dentistiche gratis svolta per i ragazzi | cosa cambia davvero
La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato un aumento delle prestazioni odontoiatriche gratuite per i ragazzi, riducendo le barriere economiche e ampliando l’offerta pubblica di cure dentistiche. La nuova misura prevede un incremento delle risorse destinate alle cure gratuite, con un focus specifico sulla fascia d’età più giovane. Le novità entreranno in vigore nei prossimi mesi, puntando a favorire un accesso più facile alle prestazioni odontoiatriche per i cittadini più giovani.
Più cure pubbliche, meno barriere economiche. La Regione Friuli Venezia Giulia accelera sull’odontoiatria e amplia in modo significativo l’accesso alle prestazioni, con un’attenzione particolare ai più giovani. Con la nuova delibera approvata dalla Giunta, presentata a Trieste dal governatore.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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