Il ritorno di Jannik Sinner tra i primi tennisti al mondo è stato celebrato con una promozione speciale. Da oggi, è possibile abbonarsi a G+ a soli 0,99 euro al mese con pagamento annuale. L'offerta permette di accedere a contenuti esclusivi come pagelle, interviste, approfondimenti, newsletter e analisi scritte da firme di rilievo della Gazzetta. La promozione resterà attiva per un tempo limitato.

Jannick Sinner è di nuovo numero uno al mondo. Domenica ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo superando Carlos Alcaraz 7-6, 6-3 in poco più di due ore. Grazie a questa vittoria, che arriva subito dopo quella del Sunshine Double tra la California e la Florida, Sinner ottiene il primo trofeo importante sulla terra rossa, fino ad oggi dominio quasi incontrastato dello spagnolo. Nel principato, dove risiede, l’azzurro ha vissuto una settimana praticamente perfetta al termine della quale ha raggiunto il titolo numero 27 nel circuito maggiore, staccando Alcaraz fermo a 26. Una vittoria che accende la sfida tra i due con il Roland Garros di maggio e Wimbledon di fine giugno ad attenderli a contendersi il primato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Celebra il ritorno di Jannik sul trono del tennis con la promo "Sinner n°1": un anno di G+ a partire da 0,99€/mese

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