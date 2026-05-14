Cefalù bando per infermieri | ecco i dettagli del nuovo concorso

È stato pubblicato un nuovo bando di concorso a Cefalù per infermieri. La procedura di presentazione delle domande può essere effettuata attraverso il portale InPA oppure inviando una PEC. Tra i requisiti richiesti figurano il possesso di una laurea in infermieristica e l’iscrizione all’albo professionale. La domanda deve essere compilata e inviata entro la data di scadenza indicata nel bando. Sono specificate inoltre le modalità di pagamento e i documenti da allegare.

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? Punti chiave Come inviare la domanda tramite portale InPA o PEC?. Quali sono i requisiti specifici per accedere alla selezione?. Quanto può arrivare a essere la retribuzione annua lorda prevista?. Cosa prevede il piano d'esame per le prove cliniche?.? In Breve Scadenza domande entro le ore 13:00 del 18 maggio 2026.. Retribuzione annua lorda prevista tra 28.000 e 38.000 euro.. Domande tramite portale InPA o PEC all'indirizzo [email protected].. Selezione presso l'Opera Pia Salvatore Genchi Collotti di Cefalù..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Fonte Eurostat? Entro le ore 13:00 del prossimo 18 maggio 2026, la Casa per Anziani Genchi Collotti di Cefalù accoglierà le domande per il nuovo concorso pubblico destinato al profilo di Infermiere Professionale nell’area dei funzionari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cefalù, bando per infermieri: ecco i dettagli del nuovo concorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guide turistiche, arriva il secondo concorso nazionale: ecco i dettagliMentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo... Nuovo concorso al Comune di Napoli, 43 assunzioni a tempo indeterminato: tutti i dettagliIl Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo bando di concorso per 43 assunzioni a tempo pieno e indeterminato, con l’obiettivo di rafforzare gli...