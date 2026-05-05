Nuovo concorso al Comune di Napoli 43 assunzioni a tempo indeterminato | tutti i dettagli

Il Comune di Napoli ha annunciato un nuovo concorso pubblico per 43 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Il bando mira a coprire i vuoti di organico causati dai pensionamenti e a rafforzare il personale dell'ente. La pubblicazione del concorso rappresenta un'opportunità di assunzione per coloro che cercano un impiego stabile nel settore pubblico. Sono previste diverse figure professionali e il processo di selezione è già stato avviato.

Il Comune di Napoli ha pubblicato un nuovo bando di concorso per 43 assunzioni a tempo pieno e indeterminato, con l’obiettivo di rafforzare gli organici e coprire i vuoti lasciati dai pensionamenti.Nel dettaglio, la selezione riguarda 41 posti per maestre e maestri delle scuole dell’infanzia e 2.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Eav Napoli, concorso per cinque assunzioni a tempo indeterminato di categorie protetteIl bando dell'Ente Autonomo Volturno per cinque posti tra amministrativi e manutenzione varchi con contratto stabile a Napoli. Comune di Tarquinia, pubblicati due bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminatoTarquinia, 17 aprile 2026 – Il Comune di Tarquinia ha pubblicato due bandi di concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di due figure... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MAD Comune di Napoli Scuola Infanzia e Primaria: Elenco delle domande approvate; Tentata truffa al Comune di Napoli: denunciato imprenditore per falsificazione di ricevute di pagamento; Concorso Comune di Pozzuoli Istruttori di Vigilanza 2026: 7 posti a tempo indeterminato; Cerimonia della consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. Concorso Comune di Napoli 2026: bando per 43 assunzioni a tempo indeterminatoUna boccata d'ossigeno per la macchina amministrativa di Napoli. Palazzo San Giacomo ha ufficialmente aperto le procedure per un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di ... ilmattino.it Il Comune di Napoli assume maestre e istruttori a tempo indeterminato: come candidarsiIl Comune di Napoli assume 43 unità di personale da inquadrare nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione come istruttori direttivi informatici e maestre/i: il bando di concorso è stato pu ... msn.com IL COMUNE DI NAPOLI ASSUME: 41 POSTI PER MAESTRI/E DI INFANZIA È stato pubblicato il bando per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 41 unità con profilo Maestra/o. REQUISITI (Titoli Abilitanti) Puoi partecipare se possiedi uno dei seguenti - facebook.com facebook