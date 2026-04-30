Guide turistiche arriva il secondo concorso nazionale | ecco i dettagli

È stato pubblicato il secondo bando del concorso nazionale per guide turistiche, mentre le selezioni della prima edizione sono ancora in corso, con gli ultimi orali previsti per la prossima settimana. Le procedure di valutazione sono in fase di completamento e includono prove orali e valutazioni pratiche. La pubblicazione del nuovo concorso si inserisce in un quadro di aggiornamenti nelle modalità di selezione per questa professione.

Mentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo bando del concorso nazionale per guide turistiche previsto dalla riforma approvata a fine 2023. Le prove scritte si terranno a giugno, come detto dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi alle associazioni delle guide turistiche nel primo incontro al MiTur da quando l’ex sottosegretario alla Cultura ha preso il posto lasciato da Daniela Santanchè. La legge 13 dicembre 2023, n. 190 subordina l’esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione nazionale con una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Guide turistiche, arriva il secondo concorso nazionale: ecco i dettagli Notizie correlate Scavi di Pompei, vertenza guide turistiche, Caramiello: “incontro con Zuchtriegel e guide per risolvere criticità”Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Museo Nazionale Palazzo Reale e Museo Navi Antiche: visita formativa per le guide turistiche di ConfGuideValorizzare la promozione culturale della città e della sua straordinaria rete museale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pubblicato il bando annunciato dal Ministro Mazzi per l’esame di abilitazione nazionale alla guida turistica; Guide turistiche, pubblicato il nuovo bando nazionale 2026: requisiti, prove e come candidarsi; Santa Maria C. V. : dove l’arena non è mai diventata silenzio; Il 70% del cibo che consumiamo arriva da fuori. Agus: I mercati civici custodi dell’identità. Guide turistiche, al via il nuovo esame nazionale: pubblicato il bandoDiventare guida turistica in Italia torna a passare da un esame nazionale. È stato pubblicato il bando per il secondo esame di abilitazione, annunciato nei giorni scorsi dal ministro del Turismo Gianm ... giornalelavoce.it Reggio Calabria, multata guida turistica non autorizzata: il Comandante Zucco interviene e fa chiarezza sulle regoleDopo il caso che ha suscitato grande discussione tra i turisti e i professionisti del settore turistico a Reggio Calabria, la polizia municipale torna a fare chiarezza sull’applicazione delle leggi ri ... strettoweb.com È PARTITA LA CORSA ALL’ABILITAZIONE! È stato ufficialmente pubblicato il bando d’esame per l'abilitazione alla professione di Guida Turistica! Noi di GTI - Guide Turistiche Italiane sappiamo quanto studio, passione e dedizione ci siano dietro qu - facebook.com facebook