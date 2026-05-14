Inizia una nuova fase della campagna elettorale, con un portale dedicato ai suggerimenti dei cittadini. L'iniziativa permette agli utenti di partecipare attivamente alla stesura del programma politico, con la promessa di un ritorno imminente del candidato. La proposta mira a coinvolgere direttamente la popolazione e a ottimizzare i tempi di elaborazione delle proposte. La piattaforma è stata annunciata da un esponente locale, che ha sottolineato l'importanza della partecipazione popolare nel processo decisionale.

AREZZO – La campagna elettorale entra ufficialmente nella sua fase più innovativa: quella dove il programma lo scrivono direttamente i cittadini, così almeno si risparmia tempo. Vincenzo Ceccarelli ha infatti annunciato l’apertura di uno spazio sul proprio sito internet dove gli aretini potranno lasciare idee, proposte e suggerimenti per il futuro della città. “È una campagna vissuta in mezzo alla gente”, spiega Ceccarelli, che da settimane gira quartieri e frazioni ascoltando esigenze, problemi e soprattutto cittadini che iniziano ogni frase con: “Guardi, io non sono di destra né di sinistra però.” Siccome però raggiungere tutti di persona è complicato, e soprattutto richiede scarpe comode e una pazienza superiore a quella di un confessore medievale, il candidato ha deciso di aprire un portale dedicato ai suggerimenti online. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ceccarelli lancia il portale dei suggerimenti: “Scrivete voi il programma, io torno tra poco”

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