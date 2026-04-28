Vincerò come gli amaranto Ceccarelli lancia la creatura civica | Vogliamo trainare il campo largo

Un rappresentante di una realtà civica ha annunciato l’intenzione di ottenere un risultato positivo alle prossime consultazioni, citando come esempio il successo di una squadra di calcio locale. Ha aggiunto che l’obiettivo è coinvolgere il maggior numero di persone possibile nel progetto politico, con l’intento di rafforzare il fronte civico e ampliare il sostegno. La dichiarazione è arrivata in un contesto di confronto pubblico e in vista di un’elezione imminente.

di Francesco Ingardia "Speriamo di vincere come ha fatto l’Arezzo calcio, senza lasciare indietro nessuno". Il pensiero stupendo del doppio jackpot, almeno nelle intenzioni, aleggia nella mente di Vincenzo Ceccarelli. L’incoronazione a sindaco da un lato, e la vittoria del centrosinistra trainato - necessariamente - del Pd formato suv a trazione integrale, con al traino la civica collegata alla candidatura dell’ex assessore regionale dall’altro. Quell’ Arezzo Partecipa, civica che ieri ha sfoggiato uno dietro l’altro i 32 orchestrali in San Michele, al quartier generale del comitato elettorale fresco di inaugurazione, seconda forza ipotetica del campo largo avrebbe come portato politico notevoli ricadute in tutti i passaggi successivi nella formazione del governo cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Vincerò come gli amaranto". Ceccarelli lancia la creatura civica: "Vogliamo trainare il campo largo" Notizie correlate Arezzo, nel campo largo volano gli stracci: Donati torna, Ceccarelli sbottaAd Arezzo la campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo, ma il cinema politico è già partito col botto. Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco!Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di...