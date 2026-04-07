Fabio Ascione morto a Ponticelli la telefonata alla mamma poco prima di essere ucciso | Mangio il cornetto e torno

Un uomo è stato ucciso a Ponticelli. Poco prima dell’agguato, aveva ricevuto una telefonata dalla madre, che gli aveva chiesto di tornare a casa perché doveva uscire per lavoro. La chiamata si è svolta poco prima delle 5 del mattino, durante la quale l’uomo ha detto alla madre che avrebbe mangiato un cornetto e sarebbe tornato. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell’omicidio.

«La madre lo ha chiamato poco prima delle 5 per dirgli di tornare a casa perché lei a breve doveva uscire per andare a lavorare. Lui le ha risposto e le ha detto: finisco di mangiare un cornetto prendo le sigarette e mi ritiro. Ma non è più tornato a casa.». Tra le lacrime, sotto il portone del civico 89 del “parco Topolino” di Ponticelli, Rosaria, la zia di Fabio Ascione, ucciso ieri mattina con un colpo di pistola in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively, racconta così gli ultimi minuti di vita del nipote. Francesco, fratello di Fabio, continua: «Doveva venire a piedi, mia madre ha continuato a chiamarlo e lui non rispondeva più. Ha sentito solo frastuono, urla, rumori e qualcuno che gridava: Fabio, Fabio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Fabio Ascione morto a Ponticelli, la telefonata alla mamma poco prima di essere ucciso: «Mangio il cornetto e torno» Leggi anche: Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Temi più discussi: Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli; Passano in scooter davanti al bar e sparano: morto un 20enne; Agguato nella zona orientale di Napoli: ucciso un ragazzo incensurato di 20 anni. Fabio Ascione morto a Ponticelli, la telefonata alla mamma poco prima di essere ucciso: «Mangio il cornetto e torno»«La madre lo ha chiamato poco prima delle 5 per dirgli di tornare a casa perché lei a breve doveva uscire per andare a lavorare. Lui le ha risposto e le ha detto: finisco di ... ilmattino.it Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli con colpo al petto, non si esclude lo scambio di personaSulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista ... fanpage.it FABIO È STATO UCCISO A 20 ANNI A NAPOLI CON UN COLP0 DI PISTOLA DURANTE UNA LITE Sarebbe una lite tra coetanei, maturata nell’ambito della movida, all’origine dell’omicidio di Fabio Ascione, 20 anni, ucciso nella notte con un colpo - facebook.com facebook Agguato a Napoli, nel quartiere Ponticelli: un 20enne è stato ucciso in strada a colpi di pistola da sconosciuti in scooter. La vittima è Fabio Ascione, morto poco dopo il ricovero in ospedale. x.com