C’è una startup bellica ucraina che vuole sostituire Starlink Ecco quale è
Una startup ucraina nel settore bellico sta lavorando per sviluppare un sistema di comunicazione alternativo a Starlink. L’azienda ha annunciato l’obiettivo di creare una rete di connettività indipendente, che possa essere utilizzata in zone di conflitto o in aree dove i servizi satellitari commerciali non sono disponibili. La notizia arriva mentre l’industria militare del paese continua a espandersi, con nuove iniziative volte a rafforzare le capacità di comunicazione e supporto sul campo.
L’industria bellica ucraina continua a crescere e guarda più in alto del campo di battaglia. Fire Point, una delle principali aziende ucraine attive nello sviluppo di droni e missili a lungo raggio, ha infatti annunciato di aver già lanciato due satelliti nel 2026 e di volerne mettere in orbita “decine” entro il 2027, perseguendo l’obiettivo dichiarato di ridurre la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti e dalle grandi aziende occidentali, costruendo un ecosistema autonomo per navigazione, comunicazioni e targeting. “Non vendiamo solo armi o sicurezza, ma indipendenza nella sicurezza”, sono le parole scelte da Denys Shtilierman, cofondatore e capo progettista dell’azienda. 🔗 Leggi su Formiche.net
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Voglio dire tre cose a Netanyahu. La Spagna protegge sempre i suoi cittadini. Difendiamo sempre il diritto internazionale e questa è una nuova violazione del diritto internazionale. Terzo: vogliamo la libertà del cittadino spagnolo che è stato sequestrato illega - Facebook facebook
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