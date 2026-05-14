C’è una startup bellica ucraina che vuole sostituire Starlink Ecco quale è

Da formiche.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una startup ucraina nel settore bellico sta lavorando per sviluppare un sistema di comunicazione alternativo a Starlink. L’azienda ha annunciato l’obiettivo di creare una rete di connettività indipendente, che possa essere utilizzata in zone di conflitto o in aree dove i servizi satellitari commerciali non sono disponibili. La notizia arriva mentre l’industria militare del paese continua a espandersi, con nuove iniziative volte a rafforzare le capacità di comunicazione e supporto sul campo.

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L’industria bellica ucraina continua a crescere e guarda più in alto del campo di battaglia. Fire Point, una delle principali aziende ucraine attive nello sviluppo di droni e missili a lungo raggio, ha infatti annunciato di aver già lanciato due satelliti nel 2026 e di volerne mettere in orbita “decine” entro il 2027, perseguendo l’obiettivo dichiarato di ridurre la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti e dalle grandi aziende occidentali, costruendo un ecosistema autonomo per navigazione, comunicazioni e targeting. “Non vendiamo solo armi o sicurezza, ma indipendenza nella sicurezza”, sono le parole scelte da Denys Shtilierman, cofondatore e capo progettista dell’azienda. 🔗 Leggi su Formiche.net

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