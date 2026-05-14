C’è una startup bellica ucraina che vuole sostituire Starlink Ecco quale è

Una startup ucraina nel settore bellico sta lavorando per sviluppare un sistema di comunicazione alternativo a Starlink. L’azienda ha annunciato l’obiettivo di creare una rete di connettività indipendente, che possa essere utilizzata in zone di conflitto o in aree dove i servizi satellitari commerciali non sono disponibili. La notizia arriva mentre l’industria militare del paese continua a espandersi, con nuove iniziative volte a rafforzare le capacità di comunicazione e supporto sul campo.

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