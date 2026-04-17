Peppe Di Stefano ha rivelato che Luka Modric desidera continuare a giocare con il Milan, ma pone una condizione precisa. Nel dettaglio, il centrocampista croato vuole un accordo che tenga conto delle sue richieste e delle sue aspettative, senza specificare ulteriori dettagli. La trattativa tra il giocatore e il club è ancora in corso, mentre le parti stanno valutando le modalità per trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.

Uno dei temi più caldi in casa Milan è legato al futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato classe 1985, in rossonero dalla scorsa estate dopo essersi liberato a parametro zero dal Real Madrid, andrà in scadenza al termine della stagione. Nel contratto del 'Maestro', tuttavia, è presente una clausola unilaterale per prolungare la sua esperienza milanese di un altro anno. Il Milan è pronto a trattenere il proprio fuoriclasse, ma si attende la decisione finale di Modric. Secondo Peppe Di Stefano, Modric vorrebbe restare al Milan, ma a patto che alcune condizioni siano rispettate. Non si tratta di pretese economiche né di dubbi legati alla propria integrità fisica, ma di interrogativi sulle ambizioni del club.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Stefano: “Modric vuole rimanere al Milan, ma a una condizione. Ecco quale”

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