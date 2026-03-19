Soundfood è una startup che ha ideato un sistema innovativo per l’alta cucina, in cui ogni piatto viene accompagnato da una musica creata appositamente per esaltarne le caratteristiche. Sul tavolo si trova una lampada che, invece di illuminare, emette musica. La melodia non è casuale, ma composta specificamente per ogni portata, creando un’esperienza multisensoriale unica.

C’è una lampada sul tavolo. Non illumina. Suona, però. E quello che suona non è una playlist scelta a caso, è un brano composto appositamente per il piatto che state per assaggiare. No, non è un sogno bizzarro di quelli che poi, appena svegli, si dimenticano. È l’idea alla base di Soundfood, un progetto tutto italiano che si muove incrociando neuroscienze, intelligenza artificiale e gastronomia. Il fondatore è Franco Pierucci, umbro di origine, torinese d’adozione. Non un gastronomo puro, ma il direttore commerciale di una società finanziaria. E anche musicista. Da anni bazzicava nei ristoranti con una sensazione ricorrente: la colonna sonora dei pasti era quasi sempre deludente, casuale, disarmonica rispetto al cibo servito. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Soundfood, la startup che vuole rivoluzionare l’alta cucina: una musica diversa per ogni piatto

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