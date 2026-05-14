C’è il via libera alla ciclabile verso lo stadio

La giunta ha approvato la delibera che consente di procedere con il completamento della pista ciclopedonale lungo viale Sicilia. La nuova infrastruttura collegherà le vie Correggio e Tiepolo allo stadio, ampliando così la rete delle piste ciclabili in città. La decisione rende possibile la realizzazione della ciclabile, contribuendo a migliorare i collegamenti tra quartieri e impianti sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Monza compie un passo avanti nella rete della mobilità sostenibile. Con l’approvazione della delibera di giunta, arriva il via libera al completamento della pista ciclopedonale di viale Sicilia, destinata a collegare le vie Correggio e Tiepolo con lo stadio. Un tassello atteso, che si aggiunge al progetto presentato dal Comune e ora integrato dall’intervento previsto da Elesa, l’azienda che sta ampliando il proprio stabilimento in via Pompei. Le opere, per un valore di 360mila euro, rientrano infatti nelle compensazioni ambientali legate alla convenzione urbanistica del 2023 relativa al piano attuativo dell’azienda. A queste si aggiunge il lotto di competenza comunale, finanziato con 200mila euro del Piano Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - C’è il via libera alla ciclabile verso lo stadio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oglio, via libera alla nuova ciclabile: arriva il ponte tra Calcio e UragoSabato 18 aprile si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Oglio, collegando i comuni di Calcio... Stadio Roma, via libera della Giunta: il piano Pietralata verso il voto finaleNella serata di ieri, Palazzo Senatorio ha segnato una svolta epocale per l’urbanistica capitolina e le ambizioni del club giallorosso. Temi più discussi: C’è il via libera alla ciclabile verso lo stadio; La pista ciclabile della discordia. I commercianti: Non la vogliamo |VIDEO; Più parchi e piste ciclabili: ecco come diventerà il Tevere nei prossimi anni nel piano del Comune di Roma; Mobilità sostenibile a Sestri Ponente: via libera alle nuove corsie ciclabili tra via Siffredi e via Hermada. C’è il via libera alla ciclabile verso lo stadioMonza compie un passo avanti nella rete della mobilità sostenibile. Con l’approvazione della delibera di giunta, arriva il via ... ilgiorno.it Caffarella, via libera al progetto da 1,2 milioni. Soldi anche per l’Almone, il fiume sacro e maledettoIl progetto approvato dalla giunta Gualtieri prevede anche l'abbattimento di alcuni abusi edilizi e al sistemazione dell'ex fienile che per anni ha ospitato un concessionario d'auto ... romatoday.it