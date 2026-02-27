Stadio Roma via libera della Giunta | il piano Pietralata verso il voto finale

La Giunta comunale ha approvato il piano per lo stadio Roma, spianando la strada al voto finale. La decisione è stata comunicata nella serata di ieri e rappresenta un passaggio importante nel processo di sviluppo dell’area di Pietralata. La delibera riguarda direttamente le modifiche urbanistiche necessarie per l’avvio dei lavori e coinvolge le istituzioni locali e le società interessate.

Nella serata di ieri, Palazzo Senatorio ha segnato una svolta epocale per l'urbanistica capitolina e le ambizioni del club giallorosso. La Giunta Gualtieri ha ufficialmente approvato la proposta di delibera relativa alla verifica di ottemperanza del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte) per il nuovo impianto di Pietralata. L'atto sancisce il pieno allineamento del progetto definitivo alle rigide prescrizioni e raccomandazioni stabilite nella dichiarazione di pubblico interesse del maggio 2023. Il dossier approda ora sul tavolo della Conferenza dei Capigruppo, preludio necessario all'approvazione finale in Consiglio Comunale, che potrebbe arrivare già nella seduta del 5 marzo, con finestre alternative fissate per il 17 o 19 marzo.