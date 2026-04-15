Sabato 18 aprile si terrà l’inaugurazione di una nuova passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Oglio, collegando i comuni di Calcio e Urago d’Oglio. L’opera comprende anche il completamento del tratto ciclabile sul lato bergamasco, offrendo così un collegamento diretto tra le due località. La passerella è stata realizzata per migliorare la mobilità sostenibile nella zona.

Sabato 18 aprile si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Oglio, collegando i comuni di Calcio e Urago d’Oglio, insieme al completamento del tratto ciclabile sul versante bergamasco. L’intervento, che ha richiesto circa 18 mesi di lavori partendo da una condizione di assenza totale di infrastrutture, rappresenta un tassello fondamentale per la Greenway dell’Oglio. Il programma delle celebrazioni per il fine settimana prevede due momenti centrali. Alle ore 10:30 è programmato il taglio del nastro relativo al percorso che unisce Pumenengo e Rudiano, identificato come il Lotto 11. Successivamente, alle ore 11:30, l’attenzione si sposterà sul Lotto 8, ovvero la passerella sul fiume, elemento cardine dell’intera rete.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oglio, via libera alla nuova ciclabile: arriva il ponte tra Calcio e Urago

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