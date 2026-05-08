A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Festival dell’Appennino previsto per questa settimana è stato annullato, portando alla sua riprogrammazione a giugno. I responsabili dell’evento hanno comunicato che le restrizioni legate al maltempo hanno reso impossibile lo svolgimento delle attività previste. La decisione di posticipare l’appuntamento influenzerà i programmi dei comuni del Piceno, che avevano organizzato eventi collegati alla manifestazione.

? Domande chiave Perché il maltempo ha costretto gli organizzatori a cambiare i piani?. Come influisce questo rinvio sulla programmazione dei comuni del Piceno?. Chi sono le figure istituzionali che hanno sostenuto il progetto?. Cosa cambierà nel programma musicale dei Pupazzi per la nuova data?.? In Breve Nuova data fissata per sabato 13 giugno 2026 a Force. Programma musicale Battiti di Rame affidato al gruppo dei Pupazzi. Progetto presentato a Roma da Guido Castelli e Lucia Albano. Iniziativa coinvolge diversi comuni del territorio piceno e Bim Tronto. Il maltempo costringe al rinvio l’appuntamento di Force previsto per domenica 10 maggio, spostando le celebrazioni del Festival dell’Appennino a sabato 13 giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festival dell’Appennino: maltempo blocca Force, slitta a giugno

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